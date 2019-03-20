GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ankapark "Wonderland Euroasia" A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde MGK toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek, Libya Ba\u015fbakan\u0131 Fayiz es-Serrac'\u0131 kabul edecek.\n(Ankara\/12.00\/15.00\/19.00)PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z \u00e7\u00f6p atmaya i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131yla gidince...Be\u015fikta\u015f'ta emekli astsubay evinde \u00f6l\u00fc bulunduBa\u015fkent'te feci kaza!
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