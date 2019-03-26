GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Van ve Ad\u0131yaman'da d\u00fczenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "B\u00fcy\u00fck Trabzonlular Bulu\u015fmas\u0131"na kat\u0131lacak.\n(Van\/13.00\/Ad\u0131yaman\/16.00\/\u0130stanbul\/19.00)'K\u0131rm\u0131z\u0131 periler diyar\u0131'na hayran kalacaks\u0131n\u0131z!13 ilde dev operasyon! G\u00f6zalt\u0131lar var!ABD'nin skandal Suriye karar\u0131na T\u00fcrkiye'den sert tepki!
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