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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 05:23 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adıyaman'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katılacak.

(Van/13.00/Adıyaman/16.00/İstanbul/19.00)

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