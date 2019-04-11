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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 06:13 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/12.00/13.00/14.30/14.45/15.45/16.30/17.00)

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