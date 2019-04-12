GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin genel merkezinde MKYK toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/15.00)\u00c7i\u011f domuz eti yiyen adam\u0131n v\u00fccudundan y\u00fczlerce solucan yumurtas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131DHA \u0130STANBUL - Fenerbah\u00e7e'nin efsane ismi Can Bartu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u0130zmir\u2019in yeni belediye ba\u015fkanlar\u0131 se\u00e7im sonras\u0131 ilk kez bir araya geldi
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