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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 04:01 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

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