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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 01:40 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul edecek.

(İstanbul/15.00)

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