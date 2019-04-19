GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Beylerbeyi Saray\u0131'nda Libya Y\u00fcksek Devlet Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Halid El-Me\u015fri'yi kabul edecek.\n(\u0130stanbul\/15.00)PARTNER 13 ya\u015f\u0131nda evlendirildi, 44 kez do\u011fum yapt\u013113 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun intihar\u0131nda 'Mavi Balina' \u015f\u00fcphesiEmniyet Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Uzunkaya Makedonya \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ile bir araya geldi
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