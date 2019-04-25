GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesi'nin 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, güven mektubu sunacak Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro, Arjantin Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Kırgızistan Büyükelçisi Kurbanychbek Omuraliev ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/10.30/12.00/15.30/16.15/17.00/18.00)

