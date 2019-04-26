GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Hukuk Politikalar\u0131 Kurulu Toplant\u0131s\u0131'na ba\u015fkanl\u0131k edecek, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Trevor Mallard'\u0131 kabul edecek.\n(Ankara\/14.00\/16.00) Kurakl\u0131ktan kimse yan\u0131na u\u011fram\u0131yordu! Siz oraya bir de \u015fimdi bak\u0131n210 muvazzaf asker hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131TEM Otoyolu'nda 6 ara\u00e7 birbirine girdi!
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