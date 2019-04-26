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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 07:05 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Başkanı Trevor Mallard'ı kabul edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

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