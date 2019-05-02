GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek TOBB 75. Genel Kurulu ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7. Aile Şurası'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeği verecek.

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