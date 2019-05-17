HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 01:37 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul edecek, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul muhtarları ile iftarda bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30/20.23)

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
182 öğrenci Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı182 öğrenci Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a yola çıktı
Beykoz’da faciadan dönüldüBeykoz’da faciadan dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

Rizespor - G.Saray maçının tekrarı için karar açıklandı!

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Bir parti daha seçime katılmama kararı aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.