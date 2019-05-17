GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'nde Rusya Federasyon Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Valentina Matviyenko'yu kabul edecek, Hali\u00e7 Kongre Merkezi'nde \u0130stanbul muhtarlar\u0131 ile iftarda bir araya gelecek.\n(\u0130stanbul\/14.30\/20.23)PARTNER18 metre uzunlu\u011funda ve... \u0130nan\u0131l\u0131r gibi de\u011fil!182 \u00f6\u011frenci Piri Reis gemisiyle \u0130stanbul'dan Samsun'a yola \u00e7\u0131kt\u0131Beykoz\u2019da faciadan d\u00f6n\u00fcld\u00fc