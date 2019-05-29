GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Avrasya G\u00f6steri ve Sanat Merkezi'nde \u0130stanbul'un Fethinin 566. Y\u0131l\u0131 Kutlamalar\u0131 ve \u0130ftar Program\u0131'na kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/20.34)PARTNER\u00c7\u00f6z\u00fcm\u00fc m\u0131s\u0131r unuymu\u015f!Seyir halindeki arac\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fc kestiler ve... Kan donduran olay!Tabanca ve av t\u00fcfekleri...Yolda kar\u015f\u0131la\u015fan akrabalar\u0131n kavgas\u0131 kanl\u0131 bitti!
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