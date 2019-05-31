GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00dcsk\u00fcdar'da "B\u00fcy\u00fck \u00dcsk\u00fcdar \u0130ftar\u0131"na, Esenler'de "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" konseptiyle d\u00fczenlenecek geleneksel Kadir Gecesi program\u0131na kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/20.35\/23.00) 'FET\u00d6 \u00fcyesi' denerek g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! NASA \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 serbest b\u0131rak\u0131ld\u013111 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk \u00f6l\u00fcmden d\u00f6nd\u00fc!8 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk havuzda \u00f6l\u00fc bulundu!
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