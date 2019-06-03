GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, G\u00f6\u00e7, \u0130\u00e7i\u015fleri ve Vatanda\u015fl\u0131ktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar'\u0131 Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'nde ayr\u0131 ayr\u0131 kabul edecek.\n(\u0130stanbul\/14.00\/15.30)D\u00fcn gece toplan\u0131p \u00e7a\u011fr\u0131 yapt\u0131lar! Durdurulmazsa...Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdao\u011fan\u2019dan, \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Da\u011fdelen\u2019e tebrik telefonuMo\u011folistan uyruklu kar\u0131-koca birbirini b\u0131\u00e7aklad\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131
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