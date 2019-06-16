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GÜNDEM ÖZETİNE EK

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 01:47 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/15.00)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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