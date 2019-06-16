GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130hracat\u0131n \u015eampiyonlar\u0131 \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni ve T\u00fcrkiye \u0130hracat\u00e7\u0131lar\nMeclisi Ola\u011fan Genel Kuruluna kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/15.00)PARTNERSon 10 y\u0131l\u0131n en g\u00fczel kad\u0131nlar\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, bir vatanda\u015f\u0131n paketini alarak sigaray\u0131 b\u0131rakmas\u0131n\u0131 istedi'\u00dclkemiz \u00e7ok ciddi bir ku\u015fatma alt\u0131nda!'