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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 04:58 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreni ile Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/14.00/20.30)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK

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