GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Sultangazi'de toplu a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6reni ile Trabzon Ya\u015fl\u0131lar\u0131 Koruma Derne\u011finin ak\u015fam yeme\u011fine kat\u0131lacak. \n(\u0130stanbul\/14.00\/20.30)PARTNER\u00d6l\u00fcm\u00fcne kanka olan \u00fcnl\u00fclerBe\u015fikta\u015f'ta motosiklet kazas\u0131: biri a\u011f\u0131r, 2 yaral\u013180 ya\u015f\u0131ndaki ya\u015fl\u0131 adam alevlerin aras\u0131nda kald\u0131! Korkun\u00e7 \u00f6l\u00fcm!