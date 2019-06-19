GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Sancaktepe Toplu A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni ile \u0130stanbul Biz Birlikte T\u00fcrkiye'yiz Bulu\u015fmas\u0131'na kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/14.00\/19.00)9 g\u00fcnd\u00fcr aral\u0131ks\u0131z ilerliyor! Bak\u0131n at\u0131yla nereye gidiyor\u0130stanbul'un g\u00f6be\u011finde maganda deh\u015fetiYeni\u015fehir Ovas\u0131'nda 70 bin d\u00f6n\u00fcm ekili alan 'su' alt\u0131nda kald\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum