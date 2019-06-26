GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f'\u0131 kabul edecek, Esenbo\u011fa Havaliman\u0131'ndan Osaka'ya hareket edecek.\n(Ankara\/16.30\/19.00)En az T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u00fclke hangisi?\u0130l\u00e7ede at\u0131yla sokaklar\u0131 turlayan adam g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yorG\u00f6ren oraya ak\u0131n etti! Film izler gibi seyrettiler!
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