GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AK Parti \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'nda milletvekilleri ile kahvalt\u0131da, \u0130stanbul belediye ba\u015fkanlar\u0131yla da toplant\u0131da bir araya gelecek.\n(\u0130stanbul\/11.00\/15.00)PARTNER Moloz ve \u00e7\u00f6plerle doluydu! 22 y\u0131l sonra cennet oldu10 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fu taciz iddias\u0131 mahalleyi aya\u011fa kald\u0131rd\u0131 Mecidiyek\u00f6y'de metrob\u00fcs kazas\u0131!
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