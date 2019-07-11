GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvalt\u0131da bir araya gelecek, MKYK toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/11.00\/14.00)\u0130stanbul'da bu sabah! G\u00f6ky\u00fcz\u00fc turuncuya boyand\u0131Mu\u011fla'da korkutan yang\u0131n! S\u00fcper Loto sonu\u00e7lar\u0131 10 Temmuz: B\u00fcy\u00fck ikramiye 6 milyon TL\u2019yi ge\u00e7ti!
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