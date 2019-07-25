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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 03:47 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile Cumhuriyet Nişanı Tevcihi'nin ardından Erdoğan ve Muhammed ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/10.30/15.30/15.45/16.45/17.30/18.00)

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