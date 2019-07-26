GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin genel merkezinde Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131'na, Polatl\u0131 Tar\u0131m \u0130\u015fletme M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde T\u0130GEM 69. Geleneksel Hasat Bayram\u0131'na kat\u0131lacak.\n(Ankara\/11.00\/17.00)G\u00f6zya\u015flar\u0131yla izledi: 'Bug\u00fcn benim bayram\u0131m' dediBel\u00e7ika\u2019da termometreler 40 dereceyi a\u015ft\u0131Alia\u011fa'da 1.2 tonluk dana 17 bin 500 TL'ye sat\u0131ld\u0131
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