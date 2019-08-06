GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde 11. B\u00fcy\u00fckel\u00e7iler Konferans\u0131'na kat\u0131lacak, partisinin genel merkezinde MYK toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/12.30\/17.00)Binlerce ki\u015fi bedava bitcoin sahibi olacak\u0130stanbul'da korkutan yang\u0131n!G\u00f6rev ba\u015f\u0131nda kalp krizi ge\u00e7iren polis ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi
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