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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 01:01 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programına katılacak ve Ahlat ilçesini ziyaret edecek.

(Muş/12.00/Bitlis/15.00)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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