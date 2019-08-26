GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Malazgirt Milli Park Alan\u0131'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Y\u0131l D\u00f6n\u00fcm\u00fc Kutlama Program\u0131na kat\u0131lacak ve Ahlat il\u00e7esini ziyaret edecek.\n(Mu\u015f\/12.00\/Bitlis\/15.00) Adrenalin tutkunlar\u0131 buras\u0131 tam size g\u00f6re!\u00dcmraniye'de deh\u015fet: 3 \u00f6l\u00fc 1 yaral\u0131 (1)\u0130stanbul'un g\u00f6be\u011finde deh\u015fet! \u00d6nce ailesine kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131 sonra...
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