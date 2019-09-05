GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AK Parti Genel Merkezi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek olan Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak.\n(Ankara\/11.00)PARTNER \u0130\u015fte Benim Stilim'den diskalifiye olmu\u015ftu! Azeri yar\u0131\u015fmac\u0131n\u0131n m\u00fcthi\u015f de\u011fi\u015fimi\u0130stanbul'da deh\u015fet anlar\u0131! Akan trafikte kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131lar!Sahibinin elinden ka\u00e7\u0131nca olanlar oldu! Ekipler at\u0131 kurtarmak i\u00e7in seferber oldu!
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