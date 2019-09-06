GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesinin (\u0130T\u00dc) Ayaza\u011fa Kamp\u00fcs\u00fc'ndeki Abd\u00fclhakim Sancak Camisi'nin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/13.10) Kurye deh\u015feti! Zorla eve girip 3 kad\u0131na kabusu ya\u015fatt\u0131AK Parti, Davuto\u011flu ve 3 eski milletvekiline tebligatlar\u0131n\u0131 g\u00f6nderdi"Kom\u015fular\u0131m\u0131zla bar\u0131\u015f i\u00e7inde ya\u015famam\u0131z laz\u0131m"