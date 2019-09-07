GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Eski\u015fehir Odunpazar\u0131 Modern M\u00fczesi a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131lacak ve AK Parti Eski\u015fehir \u0130l Te\u015fkilat\u0131 ile yemekte bir araya gelecek.\n(Eski\u015fehir\/13.30\/15.30)\u0130stanbul'un g\u00f6be\u011finde g\u00f6rme engelli k\u0131z deh\u015feti ya\u015fad\u0131! Kanlar i\u00e7erisinde yerde kald\u013188'inci \u0130EF'ye g\u00f6rkemli a\u00e7\u0131l\u0131\u015f (3)SoloT\u00fcrk'ten, Edremit'in 'kurtulu\u015f g\u00fcn\u00fc' i\u00e7in nefes kesen g\u00f6steri
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