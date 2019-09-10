GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde ABD Ticaret Bakan\u0131 Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Kabine Toplant\u0131s\u0131'na ba\u015fkanl\u0131k yapacak.\n(Ankara\/13.00\/15.00)PARTNERU\u00e7ak tuvaletinde rezalet! \u00dcnl\u00fc sporcu b\u00f6yle yakalad\u0131Cengiz Kurto\u011flu ve \u00dcmit Besen ayn\u0131 sahneyi payla\u015ft\u0131Sivas'ta birlik ve beraberlik iftar\u0131
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