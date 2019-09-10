GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00/15.00)

