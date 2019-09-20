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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 01:20 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek olan "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

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