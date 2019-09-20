GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul \u00dcniversitesi Rekt\u00f6rl\u00fck Binas\u0131'nda d\u00fczenlenecek olan "2. Uluslararas\u0131 Sosyal Bilimler Kongresi"ne kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/14.30) D\u00fc\u011f\u00fcn konvoyunda \u015foke eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!DEA\u015e'\u0131n s\u00f6zde emiriydi! Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne darbeErba\u015f: \u201c\u0130slam\u2019da hayat\u0131n, \u015fehrin ve medeniyetin merkezinde cami vard\u0131r\u201d
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