GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, TBMM 27. D\u00f6nem 3. Yasama Y\u0131l\u0131'n\u0131n ba\u015flamas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla \u00f6zel g\u00fcndemle toplanacak TBMM Genel Kurulu ile TBMM T\u00f6ren Salonu'nda d\u00fczenlenecek yasama y\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131l\u0131\u015f resepsiyonuna kat\u0131lacak.\n(Ankara\/15.00\/19.00)PARTNER\u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun yeni mesle\u011fiSakarya'da deh\u015fet! B\u0131\u00e7a\u011f\u0131 \u00f6nce e\u015fine ard\u0131ndan kendine saplad\u0131!\u015eok ge\u00e7iren hem\u015fire ve s\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc \u00e7evredekiler sakinle\u015ftirdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum