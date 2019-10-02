GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Y\u00fcksek \u0130sti\u015fare Kurulu Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak, partisinin genel merkezinde MYK toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/13.30\/15.30)PARTNER\u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun yeni mesle\u011fi\u0130zmir'de korkutan yang\u0131n\u0130ki araca \u00e7arpt\u0131, kamyoneti b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum