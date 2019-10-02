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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 07:11 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.30)

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