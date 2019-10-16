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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 03:20 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/15.00)

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