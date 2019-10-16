GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin TBMM Grup Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde kabine toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/12.00\/15.00)PARTNER \u015eimdi g\u00f6renler tan\u0131yam\u0131yor! G\u00fcng\u00f6ren'de \u00e7at\u0131\u015fma: 1 \u00f6l\u00fc, 2 yaral\u0131(Ek bilgilerle)Kilis'te gece yar\u0131s\u0131 b\u00fcy\u00fck trajedi! Hepsi ayn\u0131 yerde can verdi!
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