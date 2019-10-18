GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi'nde Katar Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u015eeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek.\n(\u0130stanbul\/17.30) Karn\u0131n\u0131zda saatli bomba ta\u015f\u0131yor olabilirsiniz! Kimse fark\u0131na varm\u0131yor ama...ABD - T\u00fcrkiye mutabakat\u0131 ile ilgili Rusya\u2019dan ilk a\u00e7\u0131klamaYunan u\u00e7aklar\u0131ndan KKTC'de s\u0131n\u0131r ihlali
Okuyucu Yorumları 0 yorum