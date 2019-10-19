GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 3. Afrika \u00dclkeleri Dini Liderler Zirvesi ile Kayseri Toplu A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak, AK Parti Kayseri \u0130l Te\u015fkilat\u0131 ile yemekte bir araya gelecek.\n(\u0130stanbul\/11.00\/Kayseri\/15.00\/18.00)Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! \u0130\u015fte yeni teknolojilerABD ile \u0130srail aras\u0131nda 'T\u00fcrkiye' g\u00f6r\u00fc\u015fmesi!Bozuk yollara atl\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcm
Okuyucu Yorumları 0 yorum