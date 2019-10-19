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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 01:14 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi ile Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00/Kayseri/15.00/18.00)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan GÜNDEM ÖZETİNE EK

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