GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi'nde Gine Cumhurba\u015fkan\u0131 Alpha Conde ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek, Afganistan Cumhurba\u015fkan\u0131 Birinci Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Abdul Ra\u015fid Dostum'u kabul edecek.\n(\u0130stanbul\/14.30\/17.30)PARTNER \u0130\u015fte Benim Stilim'le \u00fcnlenmi\u015fti! Ya\u011fmur Takta\u015f s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorluyorRusya'dan 'Suriye' mutabakat\u0131 ile ilgili yeni a\u00e7\u0131klama Akdeniz'de 4.1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem
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