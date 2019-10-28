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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 01:27 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/17.30)

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