GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Y\u00f6netim Kurulu (MKYK) ile Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131lar\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/13.30\/17.30)PARTNERAsl\u0131 Enver ile Murat Boz ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n e\u015fi\u011finde mi?Soma'dan ac\u0131 haber! \u00c7ok say\u0131da maden i\u015f\u00e7isi yaraland\u0131!Bakan Kasapo\u011flu kitap fuar\u0131n\u0131 ziyaret etti
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