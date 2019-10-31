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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 02:39 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya gelecek, Rönesans Polat İstanbul Otel'de 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/11.30/11.45/12.45/14.30/15.00/İstanbul/20.00)

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