GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Be\u015ftepe Millet Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde Ankara \u00dcniversitesi \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi 70. Y\u0131l Kutlama T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak.\n(Ankara\/13.30) Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Manafort\u2019un \u2018Ukrayna Lobisinde\u2019 T\u00fcrkiye Ba\u011flant\u0131s\u0131 \u0130ddias\u0131Kayseri'de silahl\u0131 kavga! Tart\u0131\u015fma sonras\u0131 kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131!
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