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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 03:18 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/17.00)

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