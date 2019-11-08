GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Yahya Kemal Beyatl\u0131 G\u00f6steri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftas\u0131 A\u00e7\u0131l\u0131\u015f Program\u0131'na kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/17.00) Avc\u0131lar'da deh\u015fet! Doktor, meslekta\u015f\u0131na kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131Motosiklet ile otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 2 yaral\u0131... Kendilerine \u00e7arpan arac\u0131 tekmeledi\u0130zmir'de zincirleme trafik kazalar\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 6 yaral\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum