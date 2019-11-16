GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) Topkap\u0131 kamp\u00fcs\u00fcnde d\u00fczenlenecek, Fatih, Silivri, Topkap\u0131 ve Zeytinburnu sosyal g\u00fcvenlik merkezleri toplu a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/14.00)PARTNERBikinisinin \u00fcst par\u00e7as\u0131n\u0131 kaybetti! \u0130syan ettiBolu'da, TEM yolunda otomobilin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 kad\u0131n \u00f6ld\u00fcSiirt\u2019te Manu\u015f Baba konseri
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