GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin TBMM Grup Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde kabine toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/11.45\/15.00)PARTNERElektrikli d\u00fcnyas\u0131n\u0131 sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipVatan Caddesi\u2019nde alkoll\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fc deh\u015feti: 2\u2019si a\u011f\u0131r, 3 yaral\u0131\u0130stanbul'da korkun\u00e7 kaza! Taklalar atarak kar\u015f\u0131 \u015feride f\u0131rlad\u0131!
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