GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin TBMM Grup Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK) toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/11.45\/15.00)PARTNER7 y\u0131ll\u0131k e\u015fini aldatt\u0131 m\u0131? El ele g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiYa\u011f\u0131\u015f ve dikkatsizlik kazaya yol a\u00e7t\u0131100 gram skunk ile yakaland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum