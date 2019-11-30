GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Edirne'nin \u0130psala il\u00e7esinde MS4 TANAP \u0130stasyonu'ndaki TANAP Avrupa Ba\u011flant\u0131s\u0131 A\u00e7\u0131l\u0131\u015f T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak.\n(Edirne\/14.00)PARTNEREser Yenenler-Berfu Yenenler \u00e7iftinden Kuzey payla\u015f\u0131m\u0131\u00c7orum\u2019da b\u0131\u00e7akl\u0131 kavga: 3 yaral\u0131D\u0131\u015fi\u015fleri'nden Londra'daki ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klama
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