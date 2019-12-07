GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AK Parti \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca Hali\u00e7 Kongre Merkezi'nde d\u00fczenlenecek Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Meclis Toplant\u0131s\u0131'na i\u015ftirak edecek.\n(\u0130stanbul\/14.00) 2019'un en iyileri se\u00e7ildi! Aralar\u0131nda bir T\u00fcrk de varDemir y\u00fckl\u00fc TIR \u015farampole devrildiTEM\u2019de bariyerlere \u00e7arpan t\u0131r \u015farampole yuvarland\u0131
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