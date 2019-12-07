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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 00:40 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı GÜNDEM ÖZETİNE EK Recep Tayyip Erdoğan

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