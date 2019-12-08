HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 04:39 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlencek İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!Beren Saat'in yeni dizisi BBC'de!
İHA muhabiri “Yılın Başarılı Muhabiri” seçildiİHA muhabiri “Yılın Başarılı Muhabiri” seçildi
KPSS sonuç belgesi nasıl alınır?KPSS sonuç belgesi nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanı cumhurbaşkanı Gündem özeti ek Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Fransa’da grev hayatı felç etti

Fransa’da grev hayatı felç etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil polis aracına çarptı!

KPSS sonuç belgesi nasıl alınır? ÖSYM KPSS sonuç sayfası sorgulama

KPSS sonuç belgesi nasıl alınır?

Ceren Hindistan'ın bahsettiği hafıza sildirme nedir? Hafıza sildirme (TMS) nasıl yapılır?

Hafıza sildirme (TMS) nasıl yapılır?

Gece yarısı korkunç kaza! Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a övgü dolu sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Doğan'a övgü dolu sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.