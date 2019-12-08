GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlencek İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

