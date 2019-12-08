GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul Kongre Merkezi'nde d\u00fczenlencek \u0130slam \u0130\u015fbirli\u011fi \u00dcst D\u00fczey Kamu ve \u00d6zel Sekt\u00f6r Yat\u0131r\u0131m Konferans\u0131'na i\u015ftirak edecek.\n(\u0130stanbul\/14.00)PARTNERBeren Saat'in yeni dizisi BBC'de!\u0130HA muhabiri \u201cY\u0131l\u0131n Ba\u015far\u0131l\u0131 Muhabiri\u201d se\u00e7ildiKPSS sonu\u00e7 belgesi nas\u0131l al\u0131n\u0131r?
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