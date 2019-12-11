HABER

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 05:47 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00)

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Güngören'de deri atölyesinin bacası alev alev yandıGüngören'de deri atölyesinin bacası alev alev yandı
Güngören’de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandıGüngören’de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı gündem gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

Güngören’de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

Güngören’de 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Balıkesir'deki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan dikkat çeken açıklama!

Prof. Dr. Ersoy'dan dikkat çeken deprem paylaşımı!

Adana’da aç kalan yaban domuzu şehre indi

İlk görüşte köpek zannetti! Aç kalan domuz şehre indi!

Kahramanmaraş'ta iki kez yanan evden aile dramı çıktı

İki kez yanan evden aile dramı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.