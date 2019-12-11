GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ATO Congresium'da d\u00fczenlenecek Uluslararas\u0131 Yerel Y\u00f6netimlerde 6. Kad\u0131n \u015euras\u0131'na kat\u0131lacak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde kabine toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k edecek.\n(Ankara\/13.30\/15.00)PARTNERNur Yerlita\u015f'tan fla\u015f karar! Veda etti...G\u00fcng\u00f6ren'de deri at\u00f6lyesinin bacas\u0131 alev alev yand\u0131G\u00fcng\u00f6ren\u2019de 4 katl\u0131 bir i\u015f yerinin bacas\u0131 alev alev yand\u0131
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