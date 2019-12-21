GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Bulu\u015fmas\u0131 ve 2018 Y\u0131l\u0131 H\u0130B \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni ile Hali\u00e7 Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Faz\u0131l \u00d6d\u00fclleri T\u00f6reni'ne kat\u0131lacak.\n(\u0130stanbul\/14.00\/19.00) \u0130stanbulkart'ta yeni d\u00f6nem! \u0130ndirimli olarak resmen ba\u015flad\u0131Bursa\u2019da t\u0131r kazas\u0131: 2 yaral\u0131Do\u011fu T\u00fcrkistan i\u00e7in "Sessiz \u00c7\u0131\u011fl\u0131k" eylemi
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