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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 00:35 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/19.00)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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