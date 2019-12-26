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  4. GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 00:33 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

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ak parti cumhurbaşkanı gündem gündem özeti Recep Tayyip Erdoğan

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