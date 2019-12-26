GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, partisinin genel merkezinde Geni\u015fletilmi\u015f \u0130l Ba\u015fkanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131na kat\u0131lacak.\n(Ankara\/11.00)PARTNER \u00dc\u00e7l\u00fc ili\u015fkileri olay yaratt\u0131: 'Ailem bilse reddeder!'Trio Hexis, Tekirda\u011f\u2019da piyano konseri verdiYolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7mek isteyen bisikletliye otomobilin \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 anlar kamerada
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