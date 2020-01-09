GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Be\u015ftepe Millet Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde engelli vatanda\u015flar\u0131n ve devlet korumas\u0131ndan yararlanm\u0131\u015f gen\u00e7lerin kamu kurumlar\u0131na yerle\u015ftirilmesi t\u00f6renine kat\u0131lacak.\n(Ankara\/13.30)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER25 y\u0131l sonra bar\u0131\u015ft\u0131lar!FBI ile Apple yeniden kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya!Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaral\u0131
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