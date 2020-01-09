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  4. GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 01:21 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

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