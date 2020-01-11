GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Dolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi'nde AB Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Charles Michel\u2019i kabul edecek.\n(\u0130stanbul\/14.30)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u01301 y\u0131lda in\u015fa ettiler! R\u00fcya gibiOkul bah\u00e7esinde oynayan \u00f6\u011frencilerin v\u00fccutlar\u0131nda olu\u015fan \u00e7\u00fcr\u00fck ve yan\u0131klar sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131 ile Belediyeyi harekete ge\u00e7irdi2020'nin ilk ay tutulmas\u0131 b\u00fcy\u00fcledi! \u0130\u015fte kareler...
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