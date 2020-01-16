GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Be\u015ftepe Millet Kongre ve K\u00fclt\u00fcr Merkezi'nde "2019 Y\u0131l\u0131 De\u011ferlendirme Toplant\u0131s\u0131"na kat\u0131lacak, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop'u kabul edecek.\n(Ankara\/11.00\/17.00)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Buras\u0131 \u00c7in... Kedisi i\u00e7in torununu sark\u0131tt\u0131!\u00c7iftlikte yang\u0131n: hayvanlar tahliye edildi\u00a0Beykoz\u2019da bir \u00e7iftlik alev alev yand\u0131, \u00e7obanlar faciay\u0131 engelledi
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