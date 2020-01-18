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  4. GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 00:18 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine iştirak edecek.

(İstanbul/15.00)

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GÜNDEM ÖZETİNE EK Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı

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