GÜNDEM ÖZETİNE EK

- T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Gayrettepe-\u0130stanbul Havaliman\u0131 metro projesinin ilk ray kaynak t\u00f6renine i\u015ftirak edecek.\n(\u0130stanbul\/15.00)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Fedakar anne o\u011flu okusun diye evini satt\u0131! 18 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 bak\u0131n \u015fimdi nerede \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorKocaeli\u2019de otomobil demir bariyerlere \u00e7arpt\u0131: 1 a\u011f\u0131r yaral\u0131Kolejde ba\u015flayan a\u015fk hi\u00e7 bitmedi!
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